«Пятерочка» в Хабаровске открылась 24 марта
Фото: Правительство Хабаровского края
«Пятерочка» в Хабаровске открылась 24 марта, и многие тут же ринулись исследовать новые магазины. Пока сеть состоит из четырех торговых точек, но к концу года их будет как 20 раз больше. Мы узнали, где открылась «Пятерочка» в Хабаровске.
Адреса магазинов «Пятерочка» в Хабаровске показывают, что сеть намерена обосноваться в каждом районе города. Сейчас торговые точки открыты на улицах:
- Стрельникова, 4 (кинотеатр «Хабаровск»;
- Пионерская, 1;
- Брестская, 24;
- Орджоникидзе, 23.
Режим работы магазинов «Пятерочка» в Хабаровске: с 8:00 до 23:00 часов.
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