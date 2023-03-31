«Пятерочка» в Хабаровске открылась 24 марта Фото: Правительство Хабаровского края

«Пятерочка» в Хабаровске открылась 24 марта, и многие тут же ринулись исследовать новые магазины. Пока сеть состоит из четырех торговых точек, но к концу года их будет как 20 раз больше. Мы узнали, где открылась «Пятерочка» в Хабаровске.

МАГАЗИН «ПЯТЕРОЧКА» В ХАБАРОВСКЕ

Адреса магазинов «Пятерочка» в Хабаровске показывают, что сеть намерена обосноваться в каждом районе города. Сейчас торговые точки открыты на улицах:

- Стрельникова, 4 (кинотеатр «Хабаровск»;

- Пионерская, 1;

- Брестская, 24;

- Орджоникидзе, 23.

Режим работы магазинов «Пятерочка» в Хабаровске: с 8:00 до 23:00 часов.

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