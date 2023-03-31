Снег и дождь обойдут стороной Хабаровский край 1 апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Облачной, но без осадков будет погода в Хабаровске 1 апреля. Синоптики обещают небольшой мороз ночью от -1 до -3, а днем повышение температуры от +13 до +15 градусов. В субботу будет легкий ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.

На территории Хабаровского края скорость ветра 1 апреля достигнет 2-11 метров в секунду, при этом ни дождя, ни снега районам не прогнозируют.

На юге региона ночью столбик термометра покажет от -5 до ноля градусов, а днем от +12 до +17. В центральных районах ночью ожидается от ноля до +9, а днем от +4 до +16. Холоднее всего будет на севере края – от-3 до -9 ночью и от -5 до +14 днем.

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