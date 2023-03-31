Производство колбасы и полуфабрикатов наращивают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае растет производство полуфабрикатов и колбасных изделий, в регионе запускают новые линии и расширяют уже работающие. В этом помогают и меры поддержки от государства.

По данным правительства, за последние семь лет зависимость от импортного сырья снизилась с 70 до 13 процентов. Всего в регионе работает 29 мясоперерабатывающих предприятий. В прошлом году они произвели 5,2 тысячи тонн колбас – это на 650 тонн больше, чем в 2021-м. Полуфабрикатов выпустили на восемь процентов больше – 7,2 тысячи тонн. В «меню» 650 наименований, каждый год к ним прибавляется примерно 15 новых.

- В крае активно развивается мясопереработка. Сейчас подходят к концу работы по созданию нового колбасного цеха в Хабаровском районе мощностью до 100 тонн в год. Это важная часть продовольственной безопасности региона и обеспечения граждан местными продуктами, - сказала Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности.

В прошлом году компания «Мастерград» открыла линию по производству колбас в Комсомольске-на-Амуре. А в 2021 году местный производитель «Мясооптторг» запустил новый цех по переработке мяса, в 2022-м – купил новое оборудование для тонкого измельчения фарша и наполнения оболочки. Мощность переработки благодаря этому выросла на 40 процентов - с 2,5 до 3,5 тысячи тонн в год. Также компания получила льготный кредит на 58 миллионов рублей. На эти деньги она закупила сырье.

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