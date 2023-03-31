Первые в этом сезоне лесные пожары потушили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начались лесные пожары. Первые пять уже ликвидировали специалисты. Горели 102 гектара в Амурском, Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Сначала начали гореть нелесные земли, но огонь быстро перешел в леса. Причиной тому стало халатное обращение жителей с огнем.

- В тушении был задействован 131 десантник-пожарный и девять работников наземного пожаротушения. Также на отработку возгораний было направлено шесть вездеходов и два автомобиля. Воздушный мониторинг проводили с помощью двух самолетов Ан-2 и С-182, - рассказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

Сейчас сотрудники Рослесхоза продолжают проверять готовность к пожароопасному периоду. Они уже утвердили спецтехнику – машины прошли техосмотр.

Пожароопасный сезон открыт в регионе на территории 14 лесничеств. В них в усиленном режиме мониторят обстановку в лесах. Начали работать оперштабы.

Жителей просят не забывать о правилах пожарной безопасности. Без необходимости рекомендуют не ездить в лес, не разжигать там костры и, тем более, не оставлять их непотушенными. За нарушения придется заплатить штраф.

Жителей региона просят сообщать о лесных пожарах по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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