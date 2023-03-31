Итоги поступления доходов в бюджет подвели в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В министерстве финансов Хабаровского края подвели итоги поступлений в бюджет региона за прошлый год. За 12 месяцев доходы консолидированного бюджета края составили 186,7 миллиардов рублей – на 13 процентов больше, чем в 2021-м.

По данным ведомства, основными доходными источниками являются собственные налоговые и неналоговые доходы. За их счет формируется более 70 процентов общей суммы.

Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 135,3 миллиардов рублей – на 12 процентов больше предыдущего года. Из этого числа 80 процентов зачислено в краевой бюджет, 20 процентов – в местные.

В начале прошлого года Хабаровский край столкнулся с трудностями: был риск резкого снижения доходов из-за санкционного давления. Темпы поступления собственных доходов в бюджет сократились с роста платежей на 22 процента в первом квартале до одного процента в четвертом.

- В целом, за год налоговые и неналоговые доходы сохранили положительный тренд (+11,6 процента), в том числе за счет позитивной динамики показателей социально-экономического развития края и мер, принятых федеральными и региональными властями совместно с муниципалитетами и налоговыми органами. В том числе: взаимодействие с крупнейшими плательщиками по неснижению объемов и своевременной уплате налогов в бюджет, индивидуальная работа с должниками по погашению задолженности, развитие преференциальных налоговых режимов, - рассказали в министерстве финансов Хабаровского края.

Бюджетный эффект от реализации мер составил 8,7 миллиардов рублей, когда план стоял на четыре миллиарда меньше. По уровню расходов регион занял четвертое место среди всех субъектов Дальнего Востока, а по уровню доходов данные у всех находятся примерно на одной строчке.

Собственные доходы края по сравнению с 2021 годом выросли на 12,4 миллиардов, муниципалитетов – на 1,6 миллиарда. В основном, это налоговые поступления: за прошлый год их было 127,6 миллиардов рублей, что на 11,5 процента больше предыдущего периода.

Положительная динамика сложилась по следующим сферам:

- налог на доходы физических лиц (+5,4 миллиарда рублей, темп роста - 111,2 процента) вырос за счет роста фонда оплаты труда и авансов иностранцев, работающих на основании патента по найму;

- акцизы (+3,8 миллиарда рублей, темп роста - 136,3 процента) выросли за счет роста поступлений на нефтепродукты и на алкоголь в связи с индексацией ставок;

- специальные налоговые режимы (+1,8 миллиарда рублей, темп роста - 120,8 процента) увеличились за счет роста поступлений единого сельскохозяйственного налога из-за роста доходов рыбных компаний, а также ростом платежей малого и среднего бизнеса, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения;

- налог на имущество организаций (+1,1 миллиарда рублей, темп роста - 108,7 процента) стал больше из-за перехода организаций с 1 января 2022 года на применение нового федерального стандарта по бухгалтерскому учету основных средств;

- налог на добычу полезных ископаемых (+0,8 миллиарда рублей, темп роста - 120,3 процента) – из-за роста объемов добычи золота и серебра, а также изменения налогового законодательства в части обложения угля;

- налог на прибыль (+0,6 миллиарда рублей, темп роста - 102,4 процента) – из-за роста доходов организаций горнодобывающего комплекса и строительной отрасли.

Наибольший рост налогов зафиксировали у предприятий горнодобывающего, топливного, рыбного комплексов, а также торговли, транспорта и строительства.

В 2022 году в консолидированный бюджет края поступило 7,8 миллиарда рублей неналоговых доходов, годовой план выполнен на 108 процентов. По сравнению с 2021 годом неналоговые доходы бюджета края увеличены на 13,4 процента.

Объем налоговых льгот, предоставленных за счет средств бюджета в 2022 году, оценивается в 4,6 миллиардов рублей со снижением к уровню 2021 года на 0,6 миллиарда. Это связано с окончанием действия льготы для участников региональных инвестпроектов.

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