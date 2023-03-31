Новая парковка для автомобилей появится в Советской Гавани Фото: администрация города

В Советской Гавани появится новая парковка. О новой стоянке рядом с районной больницей по Ленина, 8 не раз просили жители. Также им не хватало мест рядом с детской поликлиникой по Киевской, 4. Сейчас автомобилисты паркуются возле входа в Центральную библиотеку имени Горького или нагружают ближайшие дворы. Необходимость автостоянки рядом с медучреждениями назревала давно. Ведь это не только комфорт для посетителей, но и безопасность дорожного движения.

- 30 марта Дмитрий Чайка совместно с профильными специалистами городской администрации выехал на место, чтобы обсудить будущее обустройство двух парковочных мест. По задумке новая стоянка для авто появится по улице Ленина, с организацией проезда к Управлению здравоохранения. Автостоянка у Детской поликлиники будет увеличена вверх по улице Киевской до заезда во двор поликлиники по улице Ленина, 8, - рассказали в администрации города.

Мэр поручил специалистам разработать проект, чтобы можно было учесть особенности движения транспорта и комфорт пешеходов.

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