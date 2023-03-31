Строительство третьего главного пути на Транссибе начали в Хабаровске Фото: ДВЖД

В Хабаровске стартовало строительство третьего главного пути на участке Транссибирской магистрали. По информации Дальневосточной железной дороги, он дополнительно соединит станции Хабаровск-1 и Хабаровск-2.

- Сейчас мы ведем подготовительные работы. Каждый день на объекте трудится до 300 человек и 35 единиц техники, - рассказали в ДВЖД.

По проекту запланировано отсыпать 52 тысячи кубометров земляного полотна, уложить семь километров пути и 23 стрелочных перевода, а также построить почти 11 километров контактной сети.

Участок магистрали между двумя этими станциями считается одним из самых грузонапряженных на Дальневосточной железной дороге. Благодаря третьему пути получится оптимизировать работу между ними и увеличить пропускную способность перегона.

О безопасности никто не забыл. Здесь обустроят три пешеходных путепровода, а для комфорта местных жителей установят шумозащитные экраны. Тогда им не будут мешать строительные работы, а шум от них не станет отвлекать и раздражать.

Первые поезда по третьему пути планируется запустить уже в текущем году, а окончательно закончить строительство – в 2025-м.

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