Алкоголь незаконно продавали в Биробиджане Фото: Мария ЛЕНЦ

В Биробиджане промышляли незаконной продажей спиртного. Это выяснили участковые во время проверок.

Купить пиво в запрещенное время можно было в магазинах по улицам Мирная и Советская. Правда, теперь продавцам придется за это ответить.

- На работников торговых точек составлены административные протоколы по статьям «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полицейские напоминают о соблюдении закона. К слову, рассказать о нарушениях может каждый. У алкоголя должны быть документы и маркировка на бутылке. Продавать его ночью и несовершеннолетним запрещено. Рассказать о тех, кто решил не следовать закону, можно по телефонам горячей линии УМВД России по ЕАО 2-03-02 или 128, а также по телефону дежурной части - 02 (с мобильного - 102). Сотрудники полиции проведут проверку и накажут нарушителей.

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