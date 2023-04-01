Ремонт мостов начался в Хабаровском крае

При выборе объектов ремонта учитывались просьбы местных жителей
Фото: Правительство Хабаровского края
Подрядчики начали подготовительные работы на мостовых сооружениях в Нанайском и Ванинском районах края. Эти объекты будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В Нанайском районе сейчас проводятся работы по устройству ряжевых опор и установке пролетного строения на деревянном мосту, который является частью автомобильной дороги при подъезде к селу Верхняя Манома.
В Ванинском районе сразу начинается ремонт сразу двух мостов - на третьем и 34-ом километре автодороги «Советская Гавань - Ванино». Дорожкам предстоит отремонтировать не менее 70 погонных метров сооружений.
Также в этом году запланированы ремонтные работы в девяти районах края: Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском и Советско-Гаванском.
При составлении плана ремонта на этот год учитывались просьбы граждан и необходимость ремонта аварийных мостовых сооружений в зависимости от износа.
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