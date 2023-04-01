В Хабаровске упорядочат услуги проката электросамокатов

Представители компаний по аренде электросамокатов подписали соглашение с мэрией Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Средства индивидуальной мобильности стали неотъемлемой частью городской жизни. В 2023 году в Хабаровске флот электросамокатов составит 2150 единиц. Их передадут две компании: «Юрент» и «Вуш». Представители организаций подписали соглашение с администрацией города.
Соглашение прошло процедуру согласования со всеми профильными ведомствами, оно предусматривает необходимый блок обязанностей и прав обеих сторон, чтобы сделать пользование средствами индивидуальной мобильности максимально безопасным как для тех, кто пользуется самокатами, так и для тех, кто просто проходит мимо. Соглашение будет мотивировать пользователей к соблюдению правил дорожного движения и правил благоустройства города, - прокомментировал Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.
«Юрент» в 2023 году предоставит 550 обновленных самокатов, а флот «Вуш» увеличится в полтора раза - до 1600 единиц, что позволит охватить больше районов города, в том числе Ореховую сопку.
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