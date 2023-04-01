Авария с участием скорой помощи произошла в Хабаровске

Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Фото: Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

Карета скорой помощи двигалась по Карла Маркса в сторону аэропорта, когда получила вызов. На машине включились проблесковые и сирена. После этого «Газ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

В это же время в сторону центра двигался легковой автомобиль «Лада Приора», который и стал вторым участником ДТП.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки и две женщины, которые находились в «скорой помощи». По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Столкнувшиеся автомобили затруднили движение по Карла Маркса из-за чего в пятницу вечером было затруднено движение по направлению как из центра, так и в сторону аэропорта.

ГИБДД напоминает, что водители обязаны уступать дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специального транспорта, движущегося с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом.

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