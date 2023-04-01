Народные праздники и туристические слеты пройдут в 2023 году в районах Хабаровского края

В 2023 году в семи муниципалитетах пройдут массовые мероприятия с правительственной поддержкой Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края в этом году направит средства районам на проведение обрядовых праздников, фестивалей, слетов и других мероприятий. Министерство туризма подвело итоги конкурса на предоставление соответствующих субсидий. Всего муниципалитеты разделят между собой один миллион рублей. Максимальный размер субсидии - 200 тысяч рублей.

Средства могут пойти на приобретение или пошив костюмов, ростовых кукол, реквизит, изготовление рекламной продукции, а также оформление и благоустройство площадки, где будет проводиться мероприятие.

Мы не только знакомим жителей и гостей края с туристическим потенциалом районов через яркие и интересные мероприятия в рамках нашего нового проекта «Дни районов Хабаровского края», но и помогаем муниципалитетам в их организации. Конкурс на предоставление субсидий проводится ежегодно, и это реальная и востребованная поддержка у районов, которые стараются максимально разнообразить культурный досуг жителей региона, удивить и порадовать их. В этом году победителями стали семь муниципальных образований, – рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Так, например, при поддержке региональных властей в районе имени Лазо пройдет «Встреча сородичей». Это древний обрядовый удэгейский праздник, в программу которого включены дегустация национальных блюд, различные мастер-классы, показ этнографических мультфильмов, спортивные состязания, а также фестиваль национального творчества.

В Комсомольске-на-Амуре началась подготовка к «Туриаде». Этот туристический слет для молодежи проводится ежегодно с 2010 года. Фестиваль включает творческий конкурс, туристические и спортивные состязания и культурную программу.

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