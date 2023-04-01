Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Хабаровском крае

Заместитель Генерального прокурора России взял обращения граждан на личный контроль Фото: Прокуратура Хабаровского края

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин постил Хабаровский край с рабочим визитом. Краевые чиновники и главы муниципалитетов доложили об имеющихся проблемах в сфере здравоохранения, транспорта, реализации жилищных прав и прав на социальное обеспечение, а также об оказании помощи в восстановлении нарушенных прав граждан.

Одним из волнующих жителей Комсомольска-на-Амуре объектом стало берегоукрепительное защитное сооружение на берегу Силинка. Глава города и представитель подрядной организации обсудили ход строительства. Заместитель Генерального прокурора поручил краевому прокурору Николаю Рябову держать на контроле выполнение работ предусмотренных долгосрочным планом развития города Юности.

Были подняты вопросы и к сфере здравоохранения. Одной из проблем стало отсутствие обеспечения жизненно необходимыми медицинскими препаратами. С этим обратились родители детей, которые страдают сахарным диабетом, проживающие в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в отдаленном поселке Де-Кастри Ульчского района.

В некоторых районах жители не могут попасть на прием к врачу-терапевту даже вв экстренных случаях. Дмитрий Демешин назвал такие сигналы о нарушении прав граждан в работе медицинских учреждений недопустимыми и поставил задачу дать правовую оценку действиям руководства министерства здравоохранения Хабаровского края, а также незамедлительно принять меры.

По каждому обращению были даны поручения о проведении проверок. Их результаты взяты под личный контроль заместителя Генерального прокурора России.

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