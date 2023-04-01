Правительство ЕАО ввело запрет на разжигание костров

Постановление будет действовать до особого распоряжения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезонное увеличение количества природных пожаров всерьез обеспокоило правительство ЕАО. Чиновники в регионе заблаговременно приняли дополнительные меры безопасности и ввели особый противопожарный режим.

В период действия этого постановления запрещается:

- Использование открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

- Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения;

- Сжигание остатков дров и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

В области будет введено наблюдение за пожароопасной обстановкой на территориях муниципальных образований.

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