Действующих ледовых переправ в Хабаровском крае становится все меньше

Одна из переправ в районе имени Лазо прекратила свою деятельность Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Хабаровского края действующими остаются 21 ледовая переправа. Пять из них находятся в Аяно-Майском районе, одна - в Верхнебуреинском, четыре - в районе имени Полины Осипенко, две - в Охотском, четыре в районе имени Лазо, по две - в Николаевском и Ульчском районах и она - в Комсомольском.

Одна ледовая переправа в районе имени Лазо, которая оборудована в районе села Среднехорский через реку Хор, снята с учета. В данный момент обслуживающая организация демонтирует дорожные и информационные знаки, чтобы не допустить ее дальнейшее использование.

Сотрудники МЧС России сообщают, что с увеличением дневной температуры воздуха переправы постепенно прекращают свое функционирование из-за изменений характеристик покрова. На льду образуются трещины, а где-то на поверхности появляется вода.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют не выезжать на лед в местах закрытых проездов по водоемам. Там высок риск провала людей и техники под лед.

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