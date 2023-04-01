ДТП с двумя пострадавшими произошло в Магаданской области

ДТП произошло на 15 километре трассы Солнечный - Ола Фото: telegram/gibdd_49

1 апреля в дежурную часть отделения МВД России по Ольскому району Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15 километре автодороги Солнечный - Ола.

Сотрудники ГИБДД смогли установить, что 70-летний водитель автомобиля Suzuki Escudo совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером Toyota Harrier, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате сильного лобового удара пострадала 65-летняя женщина, находящаяся в Suzuki и 30-летняя пассажирка Toyota. После осмотра полученных телесных повреждений обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, придерживаться безопасного стиля управления, а манеру вождеия выбирать в соответствии с дорожными и погодными условиями.

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