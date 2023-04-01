Погода в Хабаровске позволит совершать долгие прогулки Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену холодному мартовскому ветру в начале апреля приходят долгожданные комфортные температуры. 2 апреля жителям Хабаровска можно смело менять теплые куртки на ветровки и отправляться на прогулку по городу.

Погода в Хабаровске

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», осадков в воскресенье, 2 апреля не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, а днем - от +16 до +18 градусов при южном ветре 7-12 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае

Южные районы края ждут еще более высокие дневные температуры. В некоторых населенных пунктах воздух прогреется до +20 градусов. Ночью от нуля до +2 градусов. Умеренный юго-восточный ветер со скоростью 5-12 метров в секунду.

Центральные районы не ожидают осадков. Ночные заморозки опустят температуру от нуля до -6 градусов. Днем воздух прогреется от +6 до +18. Ветер в двух направлениях - южный от 3 до 10 метров в секунду, юго-западный от 5 до 11 метров в секунду.

В Северных районах местами ожидаются небольшие осадки и высокая облачность. Ночью от -3 до -8 градусов, температура днем от -5 до +16 градусов. Ветер юго-восточный 2-14 метров в секунду, однако на побережье в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах могут быть порывы до 15-20 метров в секунду.

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