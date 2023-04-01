Мужчина выслушает приговор за оскорбление судьи в Хабаровске

Мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей
Фото: Андрей АБРАМОВ
Северный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи.
Как установило следствие, в 2022 году Хабаровский районный суд рассматривал дело в отношении мужчины, которому инкриминировалось совершение преступления против личности. Недовольный законными действиями суда, мужчина начал нарушать порядок в ходе судебного заседания, после чего публично оскорбил судью.
Для сбора доказательств были допрошены свидетели случившегося, проведена лингвистическая экспертиза, а также проведены другие следственные действия, которые позволили предъявить обвинение.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
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