Михаил Дегтярев: Хабаровский край входит в первую пятерку золотодобывающих регионов страны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый год в первое воскресенье апреля в России отмечается профессиональный праздник - день геолога. Губернатор Хабаровского края поздравил всех причастных в регионе с этим событием. В своем телеграм-канале Михаил Дегтярев обратился к геологам и ветеранам отрасли и пожелал новых открытий и терпения.

Губернатор подчеркнул, что благодаря геологам, их профессионализму и упорству, регион стабильно держится в первой пятерки золотодобывающих регионов страны. Кроме того, Хабаровский край единственный, где в промышленных масштабах добывают олово. Регион достиг рекордной цифры по добыче золота – 27,8 тонны.

- Убежден, что впереди у нас многие годы продуктивной работы на благо родного края и всей огромной России! Еще раз спасибо вам! Желаю крепкого здоровья, новых открытий, сил и терпения! Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет! - Сказал глава края.

В списке инвестпроектов крупного масштаба числятся Кутынский и Малмыжксий горно-обогатительные комбинаты. В Хабаровском крае в разы добыча меди, серебра и других ископаемых. Все это благоприятно сказывается на экономике региона.

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