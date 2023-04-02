Житель Колымы едва не лишился собственного дома в пожаре Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Хозяин частного дома на Колыме был вынужден обратиться за помощью к пожарным накануне, 1 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, к районе Кедровый ключ произошло ЧП, загорелся дом в частном секторе. На место оперативно выехали подразделения и принялись тушить.

- Пожарную охрану вызвал собственник дома. К месту вызова незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 17 человек и 3 единиц техники. По прибытии было обнаружено загорание частного жилого дома. В результате пожара повреждено межэтажное перекрытие, - рассказали в ведомстве.

К счастью, пожар оказался не критичным, никто из людей в нем не пострадал, огонь повредил площадь в два квадратных метра. Дознаватели уже выдвинули предположительные причины возгорания, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы отопительного оборудования, или же пожар спровоцировала простая печка.

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