Житель Колымы едва не лишился собственного дома в пожаре
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Хозяин частного дома на Колыме был вынужден обратиться за помощью к пожарным накануне, 1 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, к районе Кедровый ключ произошло ЧП, загорелся дом в частном секторе. На место оперативно выехали подразделения и принялись тушить.
- Пожарную охрану вызвал собственник дома. К месту вызова незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 17 человек и 3 единиц техники. По прибытии было обнаружено загорание частного жилого дома. В результате пожара повреждено межэтажное перекрытие, - рассказали в ведомстве.
К счастью, пожар оказался не критичным, никто из людей в нем не пострадал, огонь повредил площадь в два квадратных метра. Дознаватели уже выдвинули предположительные причины возгорания, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы отопительного оборудования, или же пожар спровоцировала простая печка.
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