Девочку ищут уже 23 дня: 15-летняя школьница пропала без вести в Комсомольске-на-Амуре Фото: ДПСО Лига Спас

В городе Комсомольске-на-Амуре пропал подросток. 15-летняя Екатерина Карабинская исчезла еще 10 марта, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. К поискам подключился ДПСО «Лига Спас». Ориентировки на Катю уже полетели по социальным сетям.

Приметы пропавшей: рост около 165 сантиметров, девушка была одета в черный длинный пуховик с капюшоном, черные брюки и ботинки. Пропала она в Центральном районе города. Всех, кто знает, где Екатерина, просят сообщить по телефону отряда 8 914 192 41 97.

По данным отряда «Лига Спас», в марте этого года в Хабаровском крае поступило 35 заявок на поиски людей. 30 человек удалось найти живыми и невредимыми, а один человек был найден погибшим. Еще четверо пропавших до сих пор не объявились.

Часто происходит так, что подростки самостоятельно уходят из дома. Причинами могут быть сложные отношения с родными, или жажда приключений.

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