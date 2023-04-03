Семь тонн фальсифицированного масла из Свердловской области изъяли в Хабаровском крае

По данным специалистов, при изготовлении продукции использовалось сомнительное сырье Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае изъяли партию потенциально опасного сливочного масла производства ИП Афанасьев А.В. По данным специалистов, при изготовлении продукции использовалось сомнительное сырье. Семь тонн масла вернули поставщику, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Масло изготавливалось из высокожирных сливок производства ООО «МКС». Количество сырья было сильно занижено в соотношении с количеством вырабатываемой продукции. Так, оказалось, что 42,8 килограмма сливок были получены из 14,3 килограмма коровьего молока.

По данным из информационной системы «Меркурий», в состав масла входило и сырье ООО «Вкусномол» (Республика Татарстан). Этот производитель на пару с ООО «МКС» были исключены из реестра. Из этого вытекает, что масло было изготовлено «из сырья неустановленного происхождения и подтверждения безопасности».

Также вопросы возникли и по поводу декларации на масло. Она была выдана на основании протокола испытаний лаборатории ООО «ЕК-ТЕСТ». Таковой в реестре Росаккредитации не оказалось, как и по указанному адресу. Россельхознадзор отозвал у масла декларацию о соответствии.

- По результатам проведенных мероприятий, потенциально опасная продукция изъята из оборота владельцем и возвращена поставщику. Соответствующая информация направлена в Россельхознадзор по Свердловской области для исключения повторного ввода в оборот, - добавили в ведомстве.

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