В Комсомольске-на-Амуре отметили осознанный подход к раздельному сбору мусора

В Комсомольске проверили реализацию нацпроекта «Экология» на примере раздельного сбора мусора Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске проверили реализацию нацпроекта «Экология» на примере раздельного сбора мусора. Инспекторы выяснили, как используются контейнеры, установленные около учреждений образования, культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Комиссия побывала в нескольких школах и детских садах, около спортивного комплекса имени Ивана Трегубова, драматического театра и зооцентра «Питон». Здесь установлены контейнеры для пластика, бумаги и картона. Мониторинг показал, что все баки для раздельного сбора мусора стоят на месте и используются по назначению. Везде вовремя вывозят отсортированные отходы.

Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов были установлены в 2022 году. Всего - 199 штук. Баки изготовили на местном предприятии с использованием российских материалов. На работы было затрачено 7,6 миллиона рублей.

- В Комсомольске уже существует практика осознанного подхода к накоплению бытовых отходов. На примере одной из площадок: было выбрано место и организована территория с бетонным основанием, полностью отвечающая всем нормам СанПиН, затем ее внесли в городской реестр площадок. Теперь жители охотно сортируют свои отходы и несут в соответствующие контейнеры, - сказала Марина Казанцева, член общественного совета при краевом министерстве ЖКХ.

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