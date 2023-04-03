В Хабаровском крае обсудят развитие индустрии гостеприимства на форуме «Здравница-2023» с 31 мая

Главная цель форума - помощь в развитии санаторно-курортных организаций России
Фото: Иван МАКЕЕВ
Хабаровский край готовится принять форум «Здравница» в 2023 году. В рамках мероприятия планируется обсудить лечебно-профилактический туризм и индустрию гостеприимства в целом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главная цель форума - помощь в развитии санаторно-курортных организаций России и повышение знаний специалистов отрасли. Открытие «Здравницы» состоится 31 мая.
- Впервые «Здравницу» будет принимать дальневосточная земля. И не случайно местом проведения выбран Хабаровский край. Мы - медицинский центр Востока России и одно из важнейших направлений развития – сделать наш регион территорией здоровья, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор региона.
В программе форума запланированы научный конгресс, выставки и круглые столы. Заявки на участие подали свыше 300 экспертов из разных регионов. Ожидаются представитель пяти стран.
В Хабаровском крае работает санаторий «Анненские воды», есть Тумнинские источники, используются воды Мухенского месторождения.
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