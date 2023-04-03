Подготовку к посевной кампании обсудили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Рабочая встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и заместителя председателя регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина прошла в правительстве. На заседании чиновники поговорили о недропользовании и подготовке к посевной кампании.

В лесах, реках и прибрежной зоне продолжат наводить порядок, а тех, кто правильно относится к природе, будут поддерживать. Это касается недропользователей, лесопромышленников, рыбаков. Поэтому в ближайшее время всех недобросовестных «исключат из игры», отметил глава региона.

К слову, в этом году только для восстановления лесов по нацпроекту «Экология» площадь будет увеличена на 65 тысяч гектаров. Здесь планируется высадить около 18 миллионов саженцев хвойных деревьев: лиственницы, кедра, ели. Кстати, по итогам прошлого года регион стал лидером по объемам воспроизводства лесных массивов в России.

После обсудили и посевную кампании – она стартует уже скоро. По словам Дария Тюрина, регион к ней готов. Созданы основные запасы семян и удобрений, окончательно их накопят к концу мая, согласно графику. Параллельно готовится и спецтехника – сейчас этот показатель составляет 80 процентов.

Главной целью посевной в этом году является наращивание площадей под овощи, зерновые и кормовые культуры.

- В этом году мы увеличиваем посевные площади до 65 тысяч гектаров. Задача реализуется согласно единой стратегии развития Хабаровского края. Ввод новых земель в оборот – это то, что сегодня нам нужно. Рост идет за счет разработки залежей, мелиорации и бережного отношения к земле, - пояснил губернатор.

А чтобы получить хороший урожай, власти готовы помогать аграриям. Например, сельхозтоварпроизводители пользуются льготными кредитами по ставке до пяти процентов для организации посевной. С января таких займов привлечено на сумму 34 миллиона рублей.

В этом году больше 116 миллионов рублей выделили для компенсации затрат на покупку новой техники и проведение полевых работ. Только вот цены на некоторые пункты выросли, и губернатор попросил рассмотреть вариант увеличения процента компенсации.

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