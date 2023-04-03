Обучение по программе «Муравьев-Амурский 2030» прошли семь курсантов из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Дальневосточном федеральном университете прошло заключительное мероприятие программы подготовки управленцев для госслужбы в ДФО «Муравьев-Амурский 2030». В первом потоке обучение прошли 47 курсантов, семь из них – из Хабаровского края.

– На Восточном экономическом форуме в 2022 году Владимир Путин говорил о важности этой программы, в которой упор сделан на совмещение обучения и стажировок в органах власти. Здесь собрались ребята из самых разных регионов страны, большинство из которых – дальневосточники. Остальные – те, кто решил связать свою жизнь с самым перспективным регионом. Год обучения совпал с одним из самых сложных в современной истории России. Мы чувствуем большую ответственность за те знания и идеи, которые нам удалось вам передать. Уверен, что все полученные навыки будут иметь большую практическую ценность, - сказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Годовая программа состояла из восьми модулей, которые были направлены на знания в экономике, регионоведении, госуправлении и решении госзадач.

Все условия и сложности работы курсанты прочувствовали на стажировках. Они участвовали в рабочих встречах и совещаниях с министрами, бизнесменами и познакомились с деятельностью на местах в муниципалитетах.

Наставниками учеников стали министр Минвостокразвития, семь руководителей министерства и корпорации по развитию ДВ и Арктики и ФАНУ «Востокгосплан» , заместитель полпреда президента в ДФО, 11 глав регионов ДФО и ректор ДВФУ.

Курсанты разрабатывали семь прикладных тем, а в конце защитили проекты перед наставниками. Это и стало итоговой аттестацией. Совсем скоро они станут работать на госслужбе в регионах Дальнего Востока. Хабаровчанам уже предложили вакансии в министерстве туризма региона. В край также приедут курсанты из Приморья, Челябинска и Москвы.

На второй поток уже поступило больше 180 заявок.

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