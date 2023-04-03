Квартиранты устроили пожар в постройке пожилой женщины в Хабаровске Фото: Федор СКВОРЦОВ

Серьезный пожар случился в Хабаровске 1 апреля. В 14:12 спасателям поступило сообщение о возгорании в переулке Благодатном. У пожилой женщины горело домовладение.

- Два отделения пожарных тут же выдвинулись к месту происшествия. По прибытию они оперативно провели боевое развертывание и приступили к разведке горящей конструкции. Огнем была охвачена стоящая рядом с домом деревянная постройка, временно отданная квартирантам под проживание, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уже через час удалось полностью потушить огонь. Пожар полыхал на 100 квадратных метрах. Стены постройки и теплицу спасти не удалось. Зато получилось защитить от стихии рядом стоящий дом. Люди в пожаре не пострадали, а специалисты эвакуировали газовый баллон.

По словам хозяйки, в доме топили печь, и она не раз говорила про правила безопасности своим жильцам. Вероятно, произошло то, чего она так боялась. Сейчас сотрудники Госпожарнадзора проводят проверку и выясняют причину возгорания.

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