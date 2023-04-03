Водитель сбежал: в Хабаровске сбили юного пешехода, нарушившего ПДД

Водитель сбежал: в Хабаровске сбили ребенка, нарушившего ПДД Фото: ГИБДД Хабаровска

Авария с ребенком случилась 3 апреля в Хабаровске. Он угодил под колеса на улице Вологодской. Сообщается, что юный пешеход нарушил правила и переходил дорогу в неположенном месте. Все произошло около 18:40.

- После наезда водитель с места происшествия скрылся. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

О состоянии пешехода ничего не известно. Сейчас все подробности аварии выясняют инспекторы. Они напоминают, что оставление места ДТП – одно из самых грубых нарушений. За это могут арестовать водителя на 15 суток или вовсе лишить его прав на полтора года.

Полиция ищет свидетелей аварии. Тех, кто что либо знает о произошедшем, просят позвонить по телефонам 59-59-06, 59-59-00 или обратиться в дежурную часть лично. Машина нарушителя была серого цвета.

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