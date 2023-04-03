Пытаясь спасти приятеля от приговора за похищение жены, мужчина наврал судье в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области приговор вынесут 35-летнему мужчине за ложные показания в суде. Таким образом он пытался спасти приятеля от приговора.

Мужчину допрашивали в качестве свидетеля по делу о похищении человека. На скамье подсудимых находился его приятель.

Желая помочь своему приятелю, дал следователю и суду заведомо ложные показания о непричастности его к совершению данного преступления. Он сообщил, что приятель не похищал свою бывшую супругу, так как якобы видел, что они вдвоем сидели в автомобиле и насильно никто никого не удерживал, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Только рассказ оказался ложью, это выяснил суд при рассмотрении дела. К слову, мужчина знал об уголовной ответственности за обман.

Похитителя бывшей жены приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства. А его приятеля приговор только ждет: его дело направили в суд.

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