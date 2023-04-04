Продуктовые магазины «Амба» могут закрыться в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Сообщения о закрытии сети «Амба» появились в соцсетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые сообщения о том, что магазины известной в Хабаровском крае сети появились в социальных сетях. Руководство продуктового дискаунтера уведомило своих партнеров о том, что планируется уход с регионального рынка.

Сеть «Амба» до конца апреля закроет 20 магазинов - 10 в Хабаровске и 10 в Комсомольске. Также сообщаем, что в течение полугода планомерно будут закрываться все магазины сети. На основании этого будет постепенно сокращаться закуп товара в магазины, просим не держать больше товарные остатки под нас, - указано в письме администрации торговой сети к партнерам.

Помещениями пока еще действующих магазинов интересуются федеральные ритейлеры, в том числе недавно запостившаяся на территории Хабаровского края «Пятерочка».

Напомним, в Хабаровске открылись магазины сети «Пятерочка». Федералы планируют конкурировать с одним из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания на Дальнем Востоке - компанией «Невада».

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