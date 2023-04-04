Одиннадцатый сезон акции «Шаги здоровья» начался в Хабаровске

Каждую субботу жители Хабаровска могут присоединиться к акции
Фото: Администрация Хабаровска
Жители Хабаровска в сопровождении инструктора МАУ «Хабаровск спортивный» и врача центра здоровья «Вивея» прогулялись по аллеям парка имени Муравьева-Амурского.
Горожане собрались на площадке в районе утеса, где их поприветствовала Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.
- Каждый день человек должен проходить не менее 10 тысяч шагов. Это повышает качество жизни и обеспечивает активное долголетие, а также положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Нам всем нужно больше двигаться, - рассказала Татьяна Скорик.
Во время прогулки сопровождающий врач проводит лекцию о профилактике различных заболеваний. При этом медицинские сотрудники регулярно спрашивают у хабаровчан об интересующих их темах, чтобы корректировать консультационную программу.
Акция будет проходить каждую субботу в разных парках Хабаровска.
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