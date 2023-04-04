«Мой бизнес» подготовил апрельские семинары для предпринимателей Хабаровского края

Мастер-классы и семинары будут проходить весь апрель
Фото: Правительство Хабаровского края
Обучающую программу как для начинающих, так и опытных предпринимателей подготовил центр «Мой бизнес». Получить дополнительные знания о том, как выходить со своей продукцией на маркетплейсы и продвигать бизнес в китайских социальных сетях можно абсолютно бесплатно, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- В апреле у нас пройдут образовательные мероприятия различной направленности. Аккредитованные спикеры помогут предпринимателям Хабаровского края разобраться с нововведениями в области охраны труда, которые вступили в силу с 1 марта, познакомят с методами продвижения, - рассказала Екатерина Чабан, руководитель центра «Мой бизнес».
В первой половине апреля запланирована деловая игра «Управленческие поединки», на которой предприниматели обыграют различные варианты решения конфликтных управленческих ситуаций.
11 апреля в Хабаровске и 12 апреля в Комсомольске-на-Амуре состоится тренинг, на котором выступит известный спикер Игорь Ткач. Вместе с тренером предприниматели разберут такие вопросы, как угасание креативности и коммуникации, борьба за нужных клиентов, темп продажи и его ускорение.
Ознакомиться со списком мероприятий и зарегистрироваться на них можно на официальном сайте центра «Мой бизнес».
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru