«Мой бизнес» подготовил апрельские семинары для предпринимателей Хабаровского края

Мастер-классы и семинары будут проходить весь апрель Фото: Правительство Хабаровского края

Обучающую программу как для начинающих, так и опытных предпринимателей подготовил центр «Мой бизнес». Получить дополнительные знания о том, как выходить со своей продукцией на маркетплейсы и продвигать бизнес в китайских социальных сетях можно абсолютно бесплатно, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В апреле у нас пройдут образовательные мероприятия различной направленности. Аккредитованные спикеры помогут предпринимателям Хабаровского края разобраться с нововведениями в области охраны труда, которые вступили в силу с 1 марта, познакомят с методами продвижения, - рассказала Екатерина Чабан, руководитель центра «Мой бизнес».

В первой половине апреля запланирована деловая игра «Управленческие поединки», на которой предприниматели обыграют различные варианты решения конфликтных управленческих ситуаций.

11 апреля в Хабаровске и 12 апреля в Комсомольске-на-Амуре состоится тренинг, на котором выступит известный спикер Игорь Ткач. Вместе с тренером предприниматели разберут такие вопросы, как угасание креативности и коммуникации, борьба за нужных клиентов, темп продажи и его ускорение.

Ознакомиться со списком мероприятий и зарегистрироваться на них можно на официальном сайте центра «Мой бизнес».

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