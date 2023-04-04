Высокий спрос на вакцину от энцефалита отмечается в Хабаровске

Вакцинация осуществляется бесплатно Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края
Министерство здравоохранения Хабаровского края отметило высокий спрос на вакцинацию от клещевого энцефалита. Однако в некоторых поликлиниках успели закончиться запасы необходимого препарата.
- Хабаровчане ответственно подходят к своему здоровью. Кампания по вакцинации от клещевого энцефалита продолжается, - говорится в сообщении министерства здравоохранения Хабаровского края.
4 апреля в регион поступила дополнительная партия в размере 45 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослых и детей, которые распределят по медицинским учреждениям города.
В министерстве также напомнили, что вакцинация осуществляется с трехлетнего возраста. Делать прививку рекомендуется за две недели до планируемого посещения мест предполагаемого скопления клещей.
Данная вакцина ставится бесплатно в поликлиниках, больницах города и здравпунктах учебных заведений. Также продолжают работать мобильные пункты вакцинации.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru