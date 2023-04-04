Высокий спрос на вакцину от энцефалита отмечается в Хабаровске

Вакцинация осуществляется бесплатно Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края

Министерство здравоохранения Хабаровского края отметило высокий спрос на вакцинацию от клещевого энцефалита. Однако в некоторых поликлиниках успели закончиться запасы необходимого препарата.

- Хабаровчане ответственно подходят к своему здоровью. Кампания по вакцинации от клещевого энцефалита продолжается, - говорится в сообщении министерства здравоохранения Хабаровского края.

4 апреля в регион поступила дополнительная партия в размере 45 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослых и детей, которые распределят по медицинским учреждениям города.

В министерстве также напомнили, что вакцинация осуществляется с трехлетнего возраста. Делать прививку рекомендуется за две недели до планируемого посещения мест предполагаемого скопления клещей.

Данная вакцина ставится бесплатно в поликлиниках, больницах города и здравпунктах учебных заведений. Также продолжают работать мобильные пункты вакцинации.

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