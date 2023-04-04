Полиция Хабаровска разыскивает свидетеля особо тяжкого преступления

Сообщить о местонахождении гражданина можно в городскую полицию
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Полиция города Хабаровска разыскивает мужчину, который мог стать свидетелем особо тяжкого преступления, совершенного в октябре 2022 года в квартире на Ленинградской.
- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника в тот же день. Подозреваемый уже привлечен к уголовной ответственности - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.
Однако, по имеющимся у следователей данным, в квартире находился еще один гражданин, который скрылся до приезда сотрудников полиции. Для расследования уголовного дела с ним необходимо провести следственные действия, однако он является лицом без определенного места жительства.
Место его нахождения остается неизвестным. Сотрудники городской полиции просят всех, кто обладает информацией о гражданине, сообщить об этом в полицию по номеру +7 (924) 219-93-02. Конфиденциальность и безопасность гарантируется.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru