За жизнь матери с младенцем боролись врачи трех клиник Хабаровска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске врачи трех краевых медучреждений боролись за жизни матери с младенцем. В больницу имени Сергеева без сознания поступила 32-летняя женщина. Она была на 7,5 месяце беременности. За день до этого она заметила нарушения речи, но к врачам решила не обращаться.

Оказалось, что у нее произошел инсульт с обширным кровоизлиянием в левое полушарие мозга. Это случилось после разрыва артериовенозной мальформации – врожденной патологии сосудов в виде клубка. Экстренно женщину перевели в больницу имени Владимирцева, в отделение реанимации.

- В ходе консилиума нейрохирургов и специалистов Перинатального центра было принято решение пациентке в один день последовательно провести три операции, - рассказали в краевом минздраве.

Первым этапом выездная акушерская бригада Перинатального центра провела кесарево сечение. Недоношенного ребенка положили в реанимацию. Он был здоровым, но слабым.

Потом, после диагностики сосудов головного мозга, хирурги провели высокотехнологичную операцию по блокировке кровоточившей артерии матери. Затем удалили гематому мозга.

Сейчас жизни мамы и ребенка ничего не угрожает. Женщине предстоит длительный курс восстановления, но она реабилитируется без осложнений. Ребенка выхаживают врачи. Пока он весит всего 1,6 килограмма.

По статистике инсульты во время беременности и раннего послеродового периода приводят к смерти матери свыше, чем в 35 процентах случаев.

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