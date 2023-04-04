Смертельная авария произошла в Советской Гавани Фото: соцсети

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля в Советской Гавани. Авария случилась на спуске «Тещин язык». По предварительным данным, автомобиль улетел в кювет и загорелся. Очевидцы слышали несколько хлопков.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, результатов пока нет. Известно, что в машине было два человека: пассажир и водитель, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

По информации ГИБДД, авария произошла в 17:20 на 15 километре дороги Советская Гавань -Ванино Советско-Гаванского района.

Также, судя по фотографиям с места событий, на месте ДТП работают и спасатели. Вероятно, в ДТП всего один участник. Водитель Toyota Lite Ace не справился с управлением и вылетел в кювет. В итоге один человек погиб на месте, второго отправили в районную больницу. По данному факту проводится проверка.

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