Клещи укусили двух человек к ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области проснулись клещи. По данным Роспотребнадзора, 26 марта был зафиксирован первый случай укуса, а на 3 апреля число пострадавших выросло до двух. Один из них – ребенок.

- В 2023 году в связи с теплой погодой сезон активность клещей началась раньше, чем в 2022 году. Первый случай присасывания в 2022 году отмечен 2 апреля, - рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что клещи активны до поздней осени. Чаще всего они кусаются в мае-июне и в сентябре. Именно в эти месяцы к специалистам обращаются с большим числом жалоб.

Но самое страшное – энцефалит, который переносят эти насекомые. В прошлом году такой случай зарегистрировали в Облученском районе, впервые за пять лет. Вирусные насекомые могут поджидать людей в каждой из шести территорий области.

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