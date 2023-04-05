Иномарка вылетела с дороги в районе села Сосновка под Хабаровском 4 апреля

Предварительно, «Спринтер» не уступил дорогу иномарке. Фото: t.me/gibdd_habr

«Тойота Спринтер» и «Тойота Королла Аксио» попали в жесткое ДТП под Хабаровском 4 апреля. Из-за столкновения одна иномарка вылетела в кювет. По данному факту проводится проверка.

Водитель «Тойоты Спринтер» ехал по трассе «Обход поселка Красная речка - село Казакевичево». В районе второго километра он начал поворачивать на улицу Северную села Сосновка. В этот момент здесь проезжала «Тойота Королла Аксио».

- Предварительно, «Спринтер» не уступил дорогу иномарке и врезался в нее. От удара машина съехала в кювет. В результате ДТП пострадали пассажиры «Аксио». По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому району.

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