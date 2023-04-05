Десять мероприятий пройдет в честь юбилея Магаданской области Фото: Сергей Носов
В 2023 году Магаданской области исполнится 70 лет. Юбилей регион отметит 3 декабря. К этой дате подготовили много интересных событий.
По словам Сергея Носова, губернатора области, для колымчан запланировали 10 знаковых мероприятий.
Так, в этом году в области обустроят девять экологических троп по проекту «Большая колымская тропа». В мае состоится фотовыставка «Открой для себя Колыму», где представят 400 работ.
- В июне проведем Дальневосточные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, в июле пройдет золотой фестиваль «Старательский фарт», - рассказал Сергей Носов.
В августе колымчан ждет экстремальный заплыв на 20 километров от мыса Чирикова до бухты Нагаева. А еще в этом месяце пройдет гастрономический фестиваль. В сентябре альпинисты покорят вершины области. А еще в течение года пройдут школы экскурсоводов и семинары по спортивному туризму.
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