Десять мероприятий пройдет в честь юбилея Магаданской области Фото: Сергей Носов

В 2023 году Магаданской области исполнится 70 лет. Юбилей регион отметит 3 декабря. К этой дате подготовили много интересных событий.

По словам Сергея Носова, губернатора области, для колымчан запланировали 10 знаковых мероприятий.

Так, в этом году в области обустроят девять экологических троп по проекту «Большая колымская тропа». В мае состоится фотовыставка «Открой для себя Колыму», где представят 400 работ.

- В июне проведем Дальневосточные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях, в июле пройдет золотой фестиваль «Старательский фарт», - рассказал Сергей Носов.

В августе колымчан ждет экстремальный заплыв на 20 километров от мыса Чирикова до бухты Нагаева. А еще в этом месяце пройдет гастрономический фестиваль. В сентябре альпинисты покорят вершины области. А еще в течение года пройдут школы экскурсоводов и семинары по спортивному туризму.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.