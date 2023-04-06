Движение в районе Амурского бульвара ограничат в Хабаровске

Работы завершатся к концу июля
Фото: Администрация Хабаровска
В конце апреля на несколько дней для автомобилистов Хабаровска ограничат движение в районе тургеневской лестницы для монтажа ливневого коллектора.
С 24 по 26 апреля будет запрещено движение по Амурскому бульвару по четной стороне с поворотом налево на улицу Комсомольская.
- Участок по нечетной стороне Амурского бульвара вдоль ДВГАФК станет двусторонним. Автомобильному транспорту после спуска с Серышева по Тургенева придется повернуть направо и проехать вдоль ДВГАФК, там развернуться и той же дорогой доехать до Тургенева и вернуться на Серышева, - прокомментировал Михаил Бородай, главный инженер МБУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».
С 27 по 29 апреля будет запрещено пересечение четной стороны Амурского бульвара на участке от ДВГАФК до Тургенева. Все работы подрядчик планирует завершить к концу июля.
Отремонтированный объект станет удобным для горожан и маломобильных групп. На каждом марше лестницы установят места для отдыха. Также вдоль ступенек появится освещение.
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