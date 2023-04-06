Незаурядный человек с неиссякаемой энергией: члены ЛДПР в Хабаровском крае почтили память основателя партии

Однопартийцы не забывают многолетнего лидера партии
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась прощальная панихида, посвященная памяти отца-основателя либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, ушедшего из жизни ровно год назад.
Почтить память бессменного на протяжении десятков лет лидера собрались однопартийцы – депутаты городской Думы Хабаровска и Законодательной думы Хабаровского края, а также неравнодушные жители, для которых Владимир Жириновский был больше, чем просто политический деятель.
- Незаурядный человек с неиссякаемой энергией, которого всегда было интересно слушать, так как в свои слова он всегда вкладывал сердце и душу. Порой это было очень эмоционально, но всегда справедливо, - отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
6 апреля - годовщина ухода из жизни Владимира Жириновского
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Политик, обладая аналитическим складом ума, регулярно выдавал прогнозы о дальнейшей судьбе страны и мира. Примечательно, что многие из его предсказаний воплощались в жизнь, за что Владимира Жириновского справедливо называют пророком. Хотя сам он не видел в этом никакой мистики, объясняя это глубоким анализом происходящих в мире событий.
- Самое главное достижение человека необыкновенного полета мысли заключается в том, что он принес россиянам благую идею, целью которой являются свобода, процветание и справедливость. Эта идея собрала вокруг себя большое количество сторонников, которые, независимо от места проживания, духовно преданы этой идее, стараются жить и работать так, чтобы идеалы демократической свободы человека были переданы людям, - рассказала Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.
После памятных слов собравшиеся возложили цветы в память Владимира Вольфовича, помнить о котором будут долгие годы.