Незаурядный человек с неиссякаемой энергией: члены ЛДПР в Хабаровском крае почтили память основателя партии

Однопартийцы не забывают многолетнего лидера партии Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась прощальная панихида, посвященная памяти отца-основателя либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, ушедшего из жизни ровно год назад.

Почтить память бессменного на протяжении десятков лет лидера собрались однопартийцы – депутаты городской Думы Хабаровска и Законодательной думы Хабаровского края, а также неравнодушные жители, для которых Владимир Жириновский был больше, чем просто политический деятель.

- Незаурядный человек с неиссякаемой энергией, которого всегда было интересно слушать, так как в свои слова он всегда вкладывал сердце и душу. Порой это было очень эмоционально, но всегда справедливо, - отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

6 апреля - годовщина ухода из жизни Владимира Жириновского Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Политик, обладая аналитическим складом ума, регулярно выдавал прогнозы о дальнейшей судьбе страны и мира. Примечательно, что многие из его предсказаний воплощались в жизнь, за что Владимира Жириновского справедливо называют пророком. Хотя сам он не видел в этом никакой мистики, объясняя это глубоким анализом происходящих в мире событий.

- Самое главное достижение человека необыкновенного полета мысли заключается в том, что он принес россиянам благую идею, целью которой являются свобода, процветание и справедливость. Эта идея собрала вокруг себя большое количество сторонников, которые, независимо от места проживания, духовно преданы этой идее, стараются жить и работать так, чтобы идеалы демократической свободы человека были переданы людям, - рассказала Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

После памятных слов собравшиеся возложили цветы в память Владимира Вольфовича, помнить о котором будут долгие годы.