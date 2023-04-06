«Аэрофлот» запустил больше рейсов из Хабаровска в Москву и обратно

Улететь из Хабаровска в весенне-летний период станет проще
Фото: Олег УКЛАДОВ
Весенне-летнее расписание привнесло изменение в количество вылетов из аэропорта Хабаровска. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» будут чаще летать из Хабаровска в столицу и обратно.
До конца марта самолеты «Аэрофлота» летали из Хабаровска в Москву восемь раз в неделю. Ровно такое же количество рейсов было и в обратном направлении, а «Россия» выполняла пять перевозок в неделю.
С 1 апреля общее количество рейсов увеличилась с 13 до 15, а с 12 апреля частота перелетов в Москву увеличится до 17 раз в неделю, то есть жители Хабаровского края смогут выбирать удобное для себя время рейса.
В новом виде расписание выглядит так:
Понедельник:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;
«Россия» - вылет из Хабаровска в 15:45.
Вторник:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;
«Россия» - вылет из Хабаровска в 16:40.
Среда:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45 (с 12 апреля - прим.ред.).
Четверг:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;
«Россия» - вылет из Хабаровска в 15:45.
Пятница:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45.
Суббота:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45.
Воскресенье:
«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45 (с 12 апреля - прим.ред.).
По сообщениям авиакомпании «Аэрофлот», некоторые рейсы из Хабаровска будут совершаться на лайнере Airbus A350-900, который ранее был доступен только на международных рейсах.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края также напомнило, что для жителей региона доступны субсидированные билеты в рамках льготных программ.
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