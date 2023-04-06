«Аэрофлот» запустил больше рейсов из Хабаровска в Москву и обратно

Улететь из Хабаровска в весенне-летний период станет проще Фото: Олег УКЛАДОВ

Весенне-летнее расписание привнесло изменение в количество вылетов из аэропорта Хабаровска. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» будут чаще летать из Хабаровска в столицу и обратно.

До конца марта самолеты «Аэрофлота» летали из Хабаровска в Москву восемь раз в неделю. Ровно такое же количество рейсов было и в обратном направлении, а «Россия» выполняла пять перевозок в неделю.

С 1 апреля общее количество рейсов увеличилась с 13 до 15, а с 12 апреля частота перелетов в Москву увеличится до 17 раз в неделю, то есть жители Хабаровского края смогут выбирать удобное для себя время рейса.

В новом виде расписание выглядит так:

Понедельник:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;

«Россия» - вылет из Хабаровска в 15:45.

Вторник:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;

«Россия» - вылет из Хабаровска в 16:40.

Среда:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45 (с 12 апреля - прим.ред.).

Четверг:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45;

«Россия» - вылет из Хабаровска в 15:45.

Пятница:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45.

Суббота:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45.

Воскресенье:

«Аэрофлот» - вылет из Хабаровска в 09:40 и 13:45 (с 12 апреля - прим.ред.).

По сообщениям авиакомпании «Аэрофлот», некоторые рейсы из Хабаровска будут совершаться на лайнере Airbus A350-900, который ранее был доступен только на международных рейсах.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края также напомнило, что для жителей региона доступны субсидированные билеты в рамках льготных программ.

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