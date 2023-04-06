Погода в Хабаровске испортится 7 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дотерпеть до выходных - такая задача стоит перед жителями Хабаровского края. Мимо региона пройдет циклон, который принесет похолодание и осадки.

Погода в Хабаровске

7 апреля на территории Хабаровска ожидается небольшой снег с дождем. Ночью температура опустится до -1 градуса, а днем не поднимется выше +7 градусов. Холодный северо-восточный ветер разгонится от 4 до 12 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае

«Дыхание севера» также ощутят жители южных районов края, где ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры будут варьироваться от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров поднимутся от +8 до +13 градусов. Северо-восточный ветер будет гнать тучи со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В центральных районах Хабаровского края ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Температура ночью от -6 до +2 градусов, дневные показатели в диапазоне от 0 до +10 градусов. Северо-восточный ветер с порывами от 2 до 14 метров в секунду.

Северные районы, напротив, начинают избавляться от осадков, за исключением Николаевского, Ульчского и района имени Полины Осипенко - там возможны дожди с мокрым снегом. Ночные температуры опустятся от -2 до -20 градусов. Днем ожидается от -7 до +4 градусов. Ветер северо-восточный и западный с порывами от 7 до 14 метров в секунду.

На территории всего Хабаровского края ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитное поле спокойное.

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