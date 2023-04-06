Премьера фильма «Зоськина заправка» пройдет в Хабаровске

Кадр из фильма

Хабаровские кинотеатры готовятся к прокату нового российского фильма «Зоськина заправка». Увидеть картину можно будет с 13 апреля в «Гиганте», «Голливуде», «Оскаре» и Cinema 9 IMAX.

Режиссером фильма выступила Наталья Углицких. В копилке ее работ комедия «На крючке» и множество сериалов. В этот раз Углицких отошла от комедийного жанра в триллер.

Главную роль в «Зоськиной заправке» исполнила звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер. Кроме того, в фильме можно увидеть Вольфганга Черни, Никандра Кирьянова, Александра Самойленко и Григория Сиятвинда.

Действие фильма – одна ночь на заправке. Этого зрителю будет вполне достаточно, чтобы испытать море эмоций – грусть, тоску, любовь, обиду. Создатели обещают, что сюжет будет держать в напряжении до последних минут. А изюминка картины в актерской игре – до конца не ясно, кто в этой истории друг, а кто враг.

Зося, главная героиня, мечтает о любви и приключениях, но работает на обычной заправке. Она получает все, что хотела. Но осчастливит ли ее это?

- Сценарий подкупил меня закрученным сюжетом, в котором центральная роль за женщиной. В герметичной истории разворачивается череда искренних и смелых поступков героини. Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил созданных обществом. История и ее героиня рифмуются со мной: женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Мужчины ждут, чью сторону она займет. В итоге, Зося выбирает свою сторону... - говорит Наталья Углицких, режиссер фильма.

Финальную песню для фильма написала Светлана Сурганова.

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