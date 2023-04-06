Число безработных снизилось в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Росстата, в России снизился уровень безработицы. В феврале он достиг исторического минимума – 3,6 процента. В Хабаровском крае таких зафиксировано больше пяти тысяч человек.

По данным Хабаровскстата, к концу февраля в регионе в службах занятости в ожидании работы стояли 5 395 человек. Из них 4 104 имели статус безработного, а 2 600 получали пособие по безработице.

К слову, в январе этого года цифры были меньше. Нигде не работали 5 193 человека, из них имели статус безработного 3 965 человек. Если говорить о годичных показателях, то ситуация сильно изменилась в лучшую сторону: в январе прошлого года работы не было у 11 127 хабаровчан, официальный статус безработных имели 4 950 человек. В феврале эти цифры равнялись 10 858 и 4 889 соответственно.

Штатных же работников в Хабаровском крае насчитывается 320,9 тысячи человек.

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