Вернулся, чтобы отомстить: приезжий устроил поножовщину в кафе Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре прошлого года в одно из кафе Магадана зашел 42-летний мужчина. Там он поругался с посетителем, ушел, но вернулся с ножом, хотел отомстить. Суд вынес ему приговор.

Мужчину обвиняли по статье «Покушение на убийство». В Магадан он приехал на заработки, и как-то раз решил заглянуть в кафе на Гагарина, где и поссорился с другим посетителем заведения.

- Злоумышленник ушел домой, но после вернулся в кафе с ножом и напал на соперника. Несмотря на полученные ножевые ранения, тот смог оказать сопротивление и нанести ответный удар, но потерял сознание. Другие посетители кафе помогли удержать нападающего и вызвали бригаду скорой помощи, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили год ограничения свободы.

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