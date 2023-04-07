ДТП на самокате: житель Хабаровска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 6 апреля на дорогах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба ГИБДД города, лицо, управляющее электросамокатом совершило наезд на женщину 1954 года рождения. Управлявший с места аварии скрылся, найти его не удалось, женщина получила ушибы.

- Не установленное лицо, передвигаясь на электросамокате по улице Муравьева Амурского со стороны улицы Шеронова в сторону улицы Дзержинского в районе дома 27, на регулированном пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода, двигавшегося попутно, - сообщает ведомство.

ЧП произошло в 14:00. Женщине госпитализация не потребовалась, она проходит лечение амбулаторно. По данным ведомства за минувшие сутки в Хабаровске 266 раз нарушили правила дорожного движения. Чаще всего водители не предоставляли преимущества пешеходам, таких нарушений было 17.

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