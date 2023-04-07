Самолеты, летевшие во Владивосток из других регионов, вынужденно посадили в Хабаровске

Самолеты, летевшие во Владивосток из других регионов, вынуждено посадили в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Из-за сильного тумана во Владивостоке, самолеты, летевшие из Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга посадили в Хабаровске. Аэропорт краевой столицы выступил как запасной. Также, по данным международного аэропорта Хабаровск, изменилось время вылета самолетов из Хабаровска во Владивосток и Советскую Гавань.

- По решению авиакомпаний перенесено время вылета следующих рейсов: R3570 Хабаровск - Чита. Ожидаемое время отправления - 14:00, и HZ5640 Хабаровск - Красноярск за 6 апреля. Ожидаемое время отправления - 13:40, - сообщили в аэропорту.

Помимо этого, из-за позднего прибытия самолета было отложено время вылета воздушного судна из Хабаровска в Южно-Сахалинск.

В Хабаровске утром шел снег с дождем. Днем температура воздуха составит около +4 градусов. В городе возможны осадки и ветер.

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