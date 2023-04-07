С начала года диспансеризацию прошли почти 160 тысяч жителей Хабаровского края Фото: Оксана ЗУЙКО

В Хабаровском крае всего за три месяца диспансеризацию прошли уже почти 160 тысяч человек. Обследование проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По данным правительства региона, у 10 процентов прошедших диспансеризацию выявили хронические патологии. Среди них патологии, связанные с сердечно-сосудистой системой и онкологией.

Из рекомендованных 70 процентов взрослого населения, которым нужно проходить диспансеризацию, к врачам обратились лишь 15 процентов. При этом, как отмечают специалисты, важно начинать заботиться о своем здоровье гораздо раньше, с 35 лет.

Осмотр занимает около двух часов времени. Пройти осмотр быстрее можно заполнив опросник в режиме онлайн. Он разработан в соответствии с возрастными категориями. В некоторых поликлиниках специально делают два потока людей на диспансеризацию - по записи и в свободном порядке. Диспансеризацию необходимо проходить, чтобы на раннем сроке выявлять проблемы. Пройти осмотр можно в своей поликлинике бесплатно.

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