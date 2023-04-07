Стелу и остановку на Полярной в Хабаровске приведут в порядок Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал на самой северной остановке города по улице Полярной. После осмотра он поручил привести территорию в порядок, провести ямочный ремонт, облагородить территорию, поставить контейнеры для мусора.

На пятаке у остановки разворачиваются городские автобусы - № 8, 35, 47. После уборки в салонах водителям некуда выкидывать мусор. Помимо этого мэр обратил внимание на забор у стройки, и торговые павильоны на мини-рынке.

- Необходимо провести работу с предприятиями торговли и услуг и создать здесь единый стиль, чтобы павильоны, в том числе остановочный, могли гармонировать друг с другом, а территория в целом - радовать глаз, - говорит мэр.

Также он поручил привести в порядок стелу с надписью «Краснофлотский район». Для косметического ремонта мэрия предоставит вышку. Территорию вокруг стелы будут облагораживать.

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